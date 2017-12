Révélés sous le maillot du Red Star, lors de la montée du club audonien en Ligue 2 en 2015, avant de réaliser une belle saison avec le club de Saint-Ouen au second échelon du football français (4e place en 2015/16), l’attaquant algérien Hameur Bouazza (32 ans) et son compatriote du milieu de terrain Florian Makhedjouf (26 ans) avaient rejoint le Tours FC à l’intersaison. Ils quittent la lanterne rouge avant même la hivernale.

Le club classé 20e de Ligue 2 et qui ne compte que 5 petits points cette saison a officialisé la nouvelle via un bref communiqué : « Florian Makhedjouf, Hameur Bouazza et le Tours FC ont décidé, d’un commun accord, de ne pas poursuivre leur collaboration. Le club souhaite une bonne continuation à Florian et Hameur. » Hameur Bouazza a disputé 16 rencontres sous le maillot tourangeau cette saison, inscrivant 2 buts en Coupe de la Ligue. Florian Makhedjouf ne faisait lui plus partie du groupe de Jorge Costa depuis la mi-octobre.