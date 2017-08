Via un communiqué, Birmingham City a officialisé l’arrivée de deux joueurs d’Arsenal : Carl Jenkinson et Cohen Bramall. Les deux défenseurs, âgés de 25 et 21 ans, ont été prêtés pour une saison du côté du club de D2 anglaise.

Ces deux anglais étaient sur la liste des départs souhaités par Arsène Wenger, avec notamment Keiran Gibbs, Jack Wilshere ou encore Mathieu Debuchy.