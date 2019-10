Douzième d’Eredivise, sévèrement battu à Amsterdam ce week-end (4-0), Feyenoord (14 points, 3 victoires, 5 nuls et 3 défaites) a vu Jaap Stam démissionner de son poste d’entraîneur-chef, lundi. L’ancien joueur arrivé pour le début de saison confiait que la décision n’avait pas été facile. « J’y ai bien réfléchi et pendant longtemps. Ma dernière conclusion est que c’est mieux pour le club, les joueurs et moi-même si je me retire ». Le club n’a pas tardé à lui trouver un remplaçant, en la personne de Dick Advocaat, 72 ans et un CV long comme le bras.

Le technicien retrouve un club qu’il a fréquenté de février à mai 2016, lorsqu’il était venu conseiller l’entraîneur en poste Giovanni van Bronckhorst, alors que le club était dans une mauvaise passe. Advocaat l’avait fait bénévolement et Feyenoord n’avait pas perdu un match après son arrivée.« Dick Advocaat, qui reste sur une expérience sur le banc d’Utrecht l’an passé, devient immédiatement le nouvel entraîneur-chef de Feyenoord. L’ancien sélectionneur national a conclu un accord avec Feyenoord jusqu’à la fin de la saison, » explique le club de Rotterdam. Parallèlement à son arrivée, Feyenoord a apporté un certain nombre de changements radicaux au staff en place. Le club a libéré les adjoints de Stam, Jean-Paul van Gastel, Roy Makaay et Denny Landzaat. Advocaat, qui découvrira son 7e club aux Pays-Bas, arrive avec son propre staff, composé de Said Bakkati, Cor Pot et John de Wolf.