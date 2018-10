Arrivé au Phoenix Rising FC, en USL (l’équivalent de la deuxième division nord-américaine), en avril 2017, Didier Drogba quitte le club de l’Arizona, avec qui il est en fin de contrat. Il avait débarqué dans le sud-ouest des États-Unis après la fin de son bail avec le club canadien de MLS, l’Impact de Montréal.

Avec Phoenix, l’ancien international ivoirien (105 sélections, 65 buts) a joué 21 matchs, a inscrit 13 buts et a délivré 4 passes décisives, en deux saisons. L’année dernière, ils ont même atteint les play-offs du championnat. Malgré son départ, Drogba n’a pas annoncé sa retraite définitive.

Can’t thank you @USL much respect for this organisation and all your team. Keep growing !!!! https://t.co/i6wvSkqO2r

— Didier Drogba (@didierdrogba) 14 octobre 2018