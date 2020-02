Il y a quelques heures, Brescia, dix-neuvième de Serie A, a publié un communiqué pour annoncer le départ d’Eugenio Corini. L’entraîneur italien a été remercié une seconde fois donc en une saison, alors que Fabio Grosso n’avait pas fait long feu non plus. Et les Rondinelle viennent de dévoiler le nom de leur nouveau coach.

C’est Diego Lopez, l’ancien défenseur uruguayen, qui a été nommé à la tête de l’équipe italienne. L’ancien technicien du CA Peñarol va donc tenter de retrouver la victoire avec l’équipe dans laquelle évolue Mario Balotelli. Les Biancazzurri restent sur sept matches sans succès.