Cet été, les dirigeants du Dijon FCO ont pris un pari, celui de tenter le coup en recrutant Yoann Gourcuff. Le milieu de terrain français, souvent blessé, avait alors l’occasion de relancer sa carrière après trois ans au Stade Rennais. Seulement, les pépins physiques ne l’ont pas épargné en Bourgogne non plus, et il n’aura finalement disputé que 135 minutes avec Dijon.

En effet, le club a annoncé qu’un accord avait été trouvé avec le joueur quant à la résiliation de son contrat. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux ou encore de l’Olympique Lyonnais quitte ainsi Dijon après moins de 6 mois passés en Bourgogne.