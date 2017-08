N’ayant pas pu s’imposer au Stade Rennais, Dimitri Cavaré change d’air. L’arrière droit français (né en Guadeloupe) de 22 ans s’est engagé avec le club anglais de Barnsley qui évolue en Championship (D2 anglaise).

Prêté à Lens dernièrement, Cavaré va tenter de se relancer donc en Angleterre. II a signé un contrat de deux saisons.

We are delighted to confirm that Dimitri Cavaré has joined the Reds on a two-year contract ! #COYR pic.twitter.com/plgWE1mMB9

— Barnsley FC (@bfc_official) 17 août 2017