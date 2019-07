Prépondérant dans le sacre de Liverpool en Ligue des champions, Divock Origi (24 ans) s’en voit remercié. L’attaquant belge des Reds qui a inscrit un doublé face au Barça en demi-finale et une réalisation lors de la finale face à Tottenham, a paraphé un nouveau bail avec le dauphin de Manchester City en Premier League la saison dernière.

Le Diable Rouge qui était sous contrat jusqu’en juin 2020 a signé un contrat longue durée précise Liverpool ce mercredi. Pour rappel, Divock Origi a inscrit trois réalisations en douze matchs disputés en Premier League la saison dernière.

Divock Origi has committed his future to the Reds.

— Liverpool FC (@LFC) 10 juillet 2019