Rapidement annoncé comme l’un des plus prometteurs coachs en Allemagne, Domenico Tedesco pouvait se vanter de débuts intéressants sur le banc de Schalke 04. Il a même réussi à mener les Knappen à la deuxième place de Bundesliga lors de la saison 2017/2018. Toutefois, l’an dernier, tout est parti à vau-l’eau. Rapidement, décroché en championnat, le club de la Ruhr a joué le maintien et l’aventure s’est terminée pour Domenico Tedesco en mars dernier suite à un cinglant revers 7-0 contre Manchester City.

Licencié dans la foulée, il n’avait pas choisi de reprendre un club cet été. Mal classé en championnat (10e), le Spartak Moscou cherchait un remplaçant à Oleg Kononov rapidement licencié et a décidé de miser sur lui. Le technicien allemand a signé un contrat de 2 ans et 9 mois, soit jusqu’en juin 2022 avec le club de la capitale russe. Selon les médias russes, son salaire avoisinerait les 2 millions d’euros annuels bonus non compris. Il retrouvera notamment son compatriote André Schürrle.

