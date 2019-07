Promu en Premier League, Aston Villa vient d’annoncer la signature de Douglas Luiz. Le milieu de terrain brésilien arrive de Manchester City, pour un montant qui n’a pas été dévoilé. Luiz a été nommé joueur du Tournoi de Toulon cet été, remporté par la sélection brésilienne des moins de 21 ans.

Après avoir gravi les échelons au Vasco da Gama, Douglas Luiz a été acheté par Manchester City en 2017, pour qui il n’a jamais disputé le moindre match de Premier League. Il a passé les deux dernières saisons en prêt à Gérone, totalisant près de 50 matches en Espagne.

We are delighted to confirm the signing of Douglas Luiz from Manchester City, subject to a work permit.

https://t.co/UvIoseTarS#WelcomeLuiz #ThursdayMotivation #AVFC pic.twitter.com/mLDTUoJeWo

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 25, 2019