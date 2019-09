Cet été, Eden Hazard a quitté Chelsea. Le Belge a rejoint le Real Madrid. L’occasion pour lui de passer un cap dans sa carrière en rejoignant un club où il était fortement désiré par Zinedine Zidane. Mais l’ancien joueur du LOSC n’a pas pu encore jouer en Liga puisqu’il est blessé. En effet, il souffre d’une déchirure musculaire à la cuisse gauche.

Malgré cela, Roberto Martinez, le sélectionneur national, a fait appel à lui pour les matches face à Saint-Marin et l’Écosse les 6 et 9 septembre prochain (éliminatoires Euro 2020). Malheureusement, la Belgique vient d’annoncer le forfait d’Eden Hazard. Son frère Thorgan est lui aussi blessé et forfait.

@hazardeden10 & @HazardThorgan8 left us. Both are injured and not able to play against San Marino and Scotland #EURO2020

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 3, 2019