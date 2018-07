Héros de la finale de l’Euro 2016, l’attaquant portugais Eder (30 ans) était prêté cette saison au Lokomotiv Moscou par le LOSC. La formation russe a décidé de lever l’option d’achat pour l’ancien de Braga qui va rester avec le dernier champion de Russie.

Joker de luxe, Eder a inscrit 4 réalisations en 27 matches cette saison avec les Cheminots. D’ailleurs, il a été auteur du but de la victoire contre le Zenit lors de l’avant-dernière journée de Premier League Russe (2-1). Un succès qui a validé le titre de champion des Moscovistes.

⚠ @selecaoportugal forward Éder has signed a permanent deal with Lokomotiv, after last season’s loan and that goal vs Zenit pic.twitter.com/d2DYRhh2aE

— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 16 juillet 2018