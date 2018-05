Arrivé l’an dernier à Manchester City en provenance de Benfica contre 40 M€, Ederson a su répondre aux attentes placées en lui. Titulaire et auteur de grandes prestations, le gardien s’est vu récompenser par son club.

Le gardien de 24 ans a prolongé son contrat jusqu’en 2025. Les Citizens ont annoncé la bonne nouvelle ce soir. Cette année, il a disputé 36 rencontres de Premier League et a notamment été sacré champion d’Angleterre.

Amazing news !@edersonmoraes93 has signed a new deal and committed himself to the Club until 2025 ! #mancity pic.twitter.com/vraZv8hhBw

— Manchester City (@ManCity) 13 mai 2018