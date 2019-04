Les Girondins de Bordeaux tiennent leur nouveau directeur sportif. Il s’agit de l’Espagnol Eduardo Macia, passé par Liverpool, le FC Valence, le Betis Séville, la Fiorentina et Leicester City. Le club au scapulaire vient de l’annoncer sur son site officiel via un communiqué.

« Le FC Girondins de Bordeaux est heureux d’annoncer l’arrivée d’Eduardo Macia en tant que Directeur du Football. Au sein du groupe de direction, Eduardo Macia assumera la pleine responsabilité du pilotage de la stratégie du football du club couvrant l’ensemble des fonctions relatives au recrutement et à l’animation des responsables en charge de l’Académie et des équipes féminines et masculines », peut-on lire. Avec Paulo Sousa et Eduardo Macia, GACP tient les têtes pensantes de son projet.