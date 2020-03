Les annonces officielles se succèdent. Après l’annonce du report des rencontres de Ligue Europa entre l’Inter et Getafe et entre Séville et l’AS Roma, deux autres matches ont été impactés par l’épidémie du coronavirus.

L’UEFA vient d’annoncer que les rencontres LASK-Manchester United et Eintracht Francfort-Bâle se joueront à huis clos demain. En attendant peut-être de nouveaux reports dans la soirée.

Following decisions taken by the relevant authorities related to measures regarding the COVID-19 virus, two more upcoming #UEL matches will go ahead as scheduled but will be played behind closed doors.



LASK – Manchester United FC

Eintracht Frankfurt – FC Basel

— UEFA (@UEFA) March 11, 2020