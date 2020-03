L’UEFA vient d’annoncer, par le biais d’un communiqué, que les 8es de finale aller de la Ligue Europa (prévus ce jeudi 12 mars), opposant l’Inter Milan à Getafe ainsi que le FC Séville à l’AS Rome, ont été reportés. La date reste encore à déterminer par l’instance européenne, qui a précisé que cette décision a été prise « en raison des restrictions de voyage entre l’Espagne et l’Italie imposées hier par les autorités espagnoles ».

Ces dernières heures, le président de Getafe avait assuré que ses joueurs étaient prêts à ne pas se rendre dans la Botte et d’en assumer les conséquences sportives, en raison de l’épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde et particulièrement en Italie. Le club de la Louve avait indiqué, un peu plus tôt ce mercredi, que la Roma ne ferait pas le déplacement à Séville.

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.

Sevilla – AS Roma

Internazionale – Getafe

— UEFA (@UEFA) March 11, 2020