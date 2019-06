Ce mardi, les Bleuets entraient en lice dans l’Euro Espoirs qui se joue en Italie et à Saint-Marin face aux Young Lions anglais. Les hommes de Sylvain Ripoll l’ont emporté au bout du suspens sur le score de deux buts à un.

Mais ils ont aussi perdu gros. En effet, Jonathan Bamba a été victime d’un tacle assassin dans la surface de réparation de la part d’Hamza Choudhury, qui récoltait un carton rouge. Le Lillois est sorti sur une civière et on ne le reverra pas de la compétition puisque les Bleuets ont annoncé son forfait pour la compétition. « Sorti sur blessure hier soir lors du match Angleterre - France Espoirs, Jonathan Bamba a réalisé des examens hier soir et ce matin. Les résultats ont révélé une lésion ligamentaire de la cheville, sans fracture. Il est forfait pour la suite de la compétition », a expliqué la FFF.

