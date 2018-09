Jordan Pickford, auteur d’une belle Coupe du Monde avec l’Angleterre en Russie, récolte les fruits de son travail.

Everton vient d’annoncer que son gardien de but a prolongé. L’international anglais est désormais sous contrat jusqu’en juin 2024.

| @JPickford1 has signed a new six-year contract with #EFC !

More https://t.co/1d4WmLyzF0 pic.twitter.com/c2FHD00SPR

— Everton (@Everton) 26 septembre 2018