Everton protège ses arrières. Les Toffees qui poursuivent leur redressement depuis l’arrivée de Sam Allardyce sur le banc, pointent désormais à la dixième place en Premier League. Mais les dirigeants du club de Liverpool préparent également l’avenir.

Ce jeudi, le club anglais a ainsi annoncé les prolongations de contrat de Jonjoe Kenny, Dominic Calvert-Lewin et Mason Holgate. Les défenseurs Holgate et Kenny ont prolongé jusqu’en juin 2022 et l’attaquant Calvert-Lewin a lui signé un nouveau bail jusqu’en juin 2023.