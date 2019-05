Fabien Mercadal avait laissé planer le doute sur son avenir à Caen après la relégation du club normand en Ligue 2 vendredi soir. Promu entraîneur du SMC en juin dernier, l’ancien coach du PFC a été rejoint le 21 février par Rolland Courbis chargé de l’épauler au quotidien dans sa mission. Mais le tandem ne sera pas parvenu à maintenir Malherbe parmi l’élite. Ce samedi après-midi, Caen a officialisé le départ de Mercadal via un communiqué.

« Le Stade Malherbe Caen et Fabien Mercadal ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Le club tient à remercier Fabien pour son engagement et son professionnalisme. Recruté en juin 2018 pour relever un nouveau challenge sportif, le technicien a affronté une saison éprouvante avec un état d’esprit en accord avec les valeurs du SM Caen. Humble et appliqué tout au long de la saison, il continuera à coup sûr de les incarner dans ses futurs projets. L’ensemble du club souhaite à Fabien le meilleur pour la suite de sa carrière. Un nouveau défi commence pour le Stade Malherbe qui repart à la conquête de la Ligue 1 Conforama en travaillant sur sa nouvelle ossature sportive avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur au plus vite, » précise le communiqué. A noter qu’aucune communication n’a encore été effectuée sur le cas Rolland Courbis, pressenti pour occuper un autre poste dans l’organigramme du club normand.