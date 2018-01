Le dernier jour du marché hivernal des transferts voit l’AS Saint-Etienne poursuivre son dégraissage. Le défenseur international guinéen Florentin Pogba a quitté le Forez pour s’engager du côté de Gençlerbirliği, 14e de Super Lig turque.

Le club a officialisé le transfert via un bref communiqué : notre équipe intègre Florentin Pogba, joueur de Saint-Étienne. Notre club a signé un contrat d’un an et demi avec le défenseur de 27 ans.