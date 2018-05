Le FC Metz tient son nouvel entraîneur ! Après le départ, d’un commun accord avec le président Bernard Serin, de Frédéric Hantz en fin de saison, le club messin a officialisé ce jeudi soir l’arrivée de Frédéric Antonetti. Le technicien de 56 ans s’est en effet engagé avec les Grenats pour trois saisons.

« Ça y est. Le FC Metz tient son nouvel entraîneur, et non des moindres ! En effet, c’est Frédéric Antonetti qui va déposer ses valises sur les bords de la Moselle pour les trois prochaines saisons. Coach émérite et passé par de grandes institutions du football français, il aura pour mission de retrouver le plus vite possible la Ligue 1 Conforama avec les Grenats, puis de conforter durablement le club messin au sein de l’élite », peut-on lire dans le communiqué du club qui évoluera la saison prochaine en Ligue 2.