Lanterne rouge de Ligue 1, le FC Metz sait qu’il disputera son dernier match dans l’élite ce week-end, face aux Girondins de Bordeaux. Il s’agira également du dernier match dirigé par Frédéric Hantz. Comme le club mosellan l’a annoncé dans un communiqué.

« Frédéric Hantz et Bernard Serin ont décidé ce jour et d’un commun accord, après des échanges réguliers tenus depuis plusieurs semaines, qu’ils mettraient un terme anticipé à leur collaboration, et ce à l’issue de cette saison 2017-2018, après le dernier match FC Metz – Girondins de Bordeaux. L’entraîneur adjoint Arnaud Cormier quitte également le club. » Nommé le 28 octobre 2017, en remplacement de Philippe Hinschberger, Frédéric Hantz n’avait pu éviter la relégation messine malgré un joli sursaut d’orgueil.