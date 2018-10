Le flou régnait en Gironde quant au nom du nouveau président des Girondins de Bordeaux. Après le refus de Vincent Tong-Cuong, c’est finalement Frédéric Longuépée qui a été choisi pour prendre le poste. L’ancien directeur général adjoint du PSG a été officialisé ce dimanche par GACP, le fond d’investissement de Joseph Da Grosa, repreneur des Girondins de Bordeaux.

Le nouveau président du club s’est félicité de son arrivée dans un communiqué. « Je remercie Joseph Da Grosa et GACP pour la confiance qu’ils me témoignent en me confiant la Présidence des Girondins de Bordeaux. Il s’agit d’une magnifique opportunité et d’un beau défi dans un club historique du football français, au riche passé européen et qui nourrit de belles ambitions pour l’avenir. Je suis impatient de démarrer cette nouvelle aventure dans une ville magnifique au rayonnement et potentiel résolument internationaux », a ainsi déclaré Frédéric Longuépée. La dernière étape est désormais de finaliser la vente du club entre M6 et GACP, ce qui devrait se dérouler le 6 novembre prochain.

I am pleased to confirm that Frederic Linguepee will be the next President - Delegue of FCGB upon closing of the acquisition and after an appropriate transition with Paris 2024. I would like to thank the current President, Stephane Martin, who has done a great job running FCGB. https://t.co/pYIcKwPskn

— Joe DaGrosa Jr. (@Joe_DaGrosa) 28 octobre 2018