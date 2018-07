Formé puis revenu à l’Atlético Madrid en 2011, Gabi quitte le club de la capitale à un an de la fin de son contrat. Le capitaine colchonero s’est engagé avec le club qatari de Al Sadd. Il rejoindra là-bas un certain Xavi.

Gabi a signé pour deux ans plus une année en option. Avec l’Atlético, il aura remporté deux Ligues Europa, une Super Coupe d’Europe, une Copa del Rey, une Liga et une Super Coupe d’Espagne. Il aura aussi atteint deux fois la finale de la Ligue des Champions.

The deal between Al sadd sports club and Atletico madrid captain Gabi is sealed ,a tow years contract with a third year as an option#welcomeGabi #AlSadd pic.twitter.com/0xHAE55JK1

