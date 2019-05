L’Atalanta et Gian Piero Gasperini poursuivent leur aventure ! Auteur d’une saison époustouflante sur le banc de La Dea, parvenu à installer le club de Bergame sur le podium de Serie A (3e) et donc à accrocher un ticket pour la Ligue des champions, Gian Piero Gasperini n’était pas certain de poursuivre avec l’Atalanta, notamment pisté par la Roma.

Mais le club est parvenu à retenir le technicien de 61 ans, en poste depuis 2016. Il a publié un communiqué officiel pour annoncer la prolongation de son entraîneur. « Avec une grande satisfaction, je peux confirmer que la relation entre Atalanta et notre entraîneur, Gian Piero Gasperini, se poursuit, » a déclaré le président Antonio Percassi. La presse italienne évoque une prolongation de deux années pour le coach Gasperini.