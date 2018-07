Quelques jours après l’arrivée de Maurizio Sarri sur le banc comme entraîneur principal, Chelsea vient d’officialiser l’arrivée de son adjoint. Et il s’agit de Gianfranco Zola ! Ancien attaquant du club londonien (1996-2003), l’Italien de 52 ans avait ensuite entraîné plusieurs clubs en Europe, mais débarque donc aujourd’hui pour aider son compatriote.

« Pour moi, c’est quelque chose d’incroyable. Je suis prêt à travailler dur parce que ce sera un défi difficile mais je suis heureux d’être ici, et de travailler dur avec Maurizio pour réussir. Ce serait génial de réussir avec Maurizio, et pour le club je ferai de mon mieux comme je l’ai fait dans le passé en tant que joueur. Alors je vais donner le meilleur de moi-même pour ce nouveau poste », a expliqué Zola dans le communiqué. Un retour qui devrait faire plaisir aux fans des Blues.

Once a Blue, always a Blue !

Gianfranco Zola will join Maurizio Sarri's backroom team as Assistant first team coach ! Welcome home, Gianfranco !

More https://t.co/TUIbZS3lJo pic.twitter.com/wOtFiJFDnf

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 18 juillet 2018