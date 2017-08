En cette fin de mercato, West Bromwich Albion est bien décidé à - enfin - passer à l’attaque. Outre, l’arrivée en prêt de Grzegorz Krychowiak en provenance du PSG, WBA vient d’annoncer une nouvelle recrue.

En effet, le défenseur d’Arsenal Kieran Gibbs vient de s’engager avec le club des West Midlands. Le latéral n’a jamais quitté Arsenal depuis 2007, en dehors d’un prêt à Norwich en 2008.

Here you go...

Welcome to the Baggies, @KieranGibbs !#WBA pic.twitter.com/NOSXkJHVfp

— West Bromwich Albion (@WBA) 30 août 2017