Les Etats-Unis tiennent leur nouveau sélectionneur. Il s’agit de Gregg Berhalter. L’ancien défenseur américain, passé par exemple par le PEC Zwolle, le Sparta Rotterdam, Crystal Palace ou encore les Los Angeles Galaxy, arrive à la place de Bruce Arena, qui avait démissionné en octobre 2017 après la non-qualification de la sélection américaine pour la Coupe du monde 2018 en Russie.

Depuis le départ d’Arena, c’était Dave Sarachan qui s’occupait de l’intérim. Les Etats-Unis tiennent ainsi leur nouveau sélectionneur, lui qui connait bien ces ambiances puisqu’il a été appelé 44 fois avec les USA durant sa carrière. Une bonne nouvelle pour la sélection qui peut désormais envisager un avenir plus calme.

Welcome, coach ! @ussoccer appoints Gregg Berhalter to lead the #USMNT.

