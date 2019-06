Relégué en Liga Adelante après une piteuse saison 2016-2017 qui s’est achevée par une vingtième place, le Grenade CF retrouve désormais des couleurs. Après un match nul contre Majorque (1-1), le club andalou a pu compter sur la défaite d’Albacete contre Malaga (2-1) pour s’assurer la deuxième place de D2 espagnole.

Le Grenade CF imite donc Osasuna et évoluera dans l’élite l’an prochain. La 24e saison des Filipinos en Liga. Les quatre équipes qui s’affronteront en barrage pour obtenir la promotion sont pour le moment Malaga, Albacete, Majorque et le Deportivo La Corogne. Cadix et le Real Oviedo restent néanmoins en embuscade pour devancer le Deportivo La Corogne.