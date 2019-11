C’est officiel, le Bayern Munich a un nouveau président. À l’occasion de la cérémonie de départ à la retraite d’Uli Hoeness, son successeur a été intronisé. Il s’agit de Herbert Hainer, président d’adidas et du conseil de surveillance du club bavarois jusqu’ici.

« Le Bayern Munich est le meilleur club du monde. C’est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de me présenter devant eux aujourd’hui. (...) Nous devons toujours préserver notre âme. Le FC Bayern est synonyme de cosmopolitisme, de tolérance, de respect et d’engagement social. Le succès sportif ne doit jamais se faire au détriment de notre identité. Il est important de continuer à trouver le juste équilibre entre succès sportif, chiffres équilibrés et nos racines », a-t-il lancé comme discours de présentation.