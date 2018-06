Leicester tient sa troisième recrue du mercato ! Après Ricardo Pereira et Jonny Evans, voilà que James Maddison arrive chez les Foxes. Le jusqu’ici joueur de Norwich a signé un bail de 5 ans avec le champion d’Angleterre 2016.

Le montant de l’opération n’a pas été communiqué par le club, mais la presse anglaise évoquait jusqu’ici un montant de 28,5 millions d’euros.

Summer signing no.3 ! #lcfc have agreed terms with Norwich City for the transfer of midfielder James Maddison : https://t.co/syPUX6wRsu#WelcomeMaddison pic.twitter.com/2WUoqG8JEA

— Leicester City (@LCFC) 20 juin 2018