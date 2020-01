L’histoire entre Lukas Podolski et le Vissel Kobe prendra fin officiellement le 31 janvier, date de la fin de son contrat. Le club japonais a annoncé ce samedi que le bail de l’Allemand ne sera pas renouvelé. Ce dernier sera ainsi libre de s’engager où il veut. Arrivé à Kobe à l’été 2017 en provenance de Galatasaray (Turquie), Lukas Podolski a inscrit 17 buts en 60 matches toutes compétitions confondues.

L’ex-international allemand (130 sélections) restera dans l’histoire du Vissel Kobe. Pour cause, il fait partie de l’équipe qui a remporté l’unique Coupe du Japon (2019) de l’histoire du club. Après le départ de David Villa il y a moins d’un mois, la formation japonaise perd une autre de ses légendes. À 34 ans, Podolski pourrait débuter une nouvelle aventure, sûrement la dernière de sa carrière.

