Neuvième de Premier League, Watford vient d’officialiser la prolongation de Javi Gracia sur son banc. L’Espagnol a signé un nouveau contrat de quatre ans et demi, le liant à Vicarage Road jusqu’en 2023, avec une option pour trois années supplémentaires.

Nommé manager de Watford en janvier 2018, après des expériences en Espagne, en Grèce et en Russie, Javi Gracia avait permis au club de terminer l’exercice à la 14e place. Le coach de 48 ans avait cette saison réalisé des débuts tonitruants, avec 4 victoires consécutives sur Brighton, Burnley, Crystal Palace et Tottenham en entame, et avait été nommé Manager du mois de Premier League en août.