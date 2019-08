Très en vue l’an dernier en Ligue 2 avec le RC Lens, Jean-Louis Leca (33 ans) aurait pu évoluer dans l’élite avec les Nordistes. Le portier corse et son équipe ont néanmoins perdu au dernier stade des barrages contre Dijon (1-1, 3-1). Leca était d’ailleurs suspendu lors de cette confrontation, suite à un carton rouge reçu contre Troyes lors du tour précédent. Ambitieux pour la saison qui vient de débuter, le club sang et or a décidé de récompenser son dernier rempart.

Sous contrat jusqu’en 2020, le natif de Bastia a prolongé son bail d’une année supplémentaire. « Je me sens très bien ici. J’ai envie de poursuivre l’aventure avec le club. Je travaille avec des personnes qui donnent envie de continuer. C’était naturel pour moi d’accepter cette prolongation », a expliqué Jean-Louis Leca sur le site du RC Lens.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10