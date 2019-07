Après six saisons au Racing Club de Lens, Jean-Ricner Bellegarde quitte son club formateur. Le milieu de terrain relayeur de 21 ans qui a disputé 70 matches avec le club nordiste depuis le début de sa carrière pour 6 buts et 4 passes décisives s’est engagé avec le Racing Club de Strasbourg. Le natif de Colombes est la première recrue des Alsaciens et a signé un contrat de quatre ans.

Le joueur a expliqué les raisons de son départ dans un communiqué : « Je sentais que c’était le moment pour moi de tenter ma chance en Ligue 1, j’aurais voulu que ça se fasse avec Lens, ça se fera avec un autre Racing ! Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont permis d’être là où j’en suis aujourd’hui. Le RC Lens aura toujours une place particulière dans mon cœur parce que j’y ai vécu des moments extraordinaires, c’est là ou j’ai été formé en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme. Je sais que mes potes vont me manquer, la ferveur des supporters aussi même si je sais qu’à Strasbourg, cela peut être bien chaud aussi comme ambiance. Je crois qu’au niveau de la passion, je ne serai pas dépaysé... Je souhaite de tout cœur retrouver les Sang et Or très prochainement en Ligue 1 ! »

