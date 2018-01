Révélation de l’Euro 2016, João Mario avait profité de sa bonne forme pour rejoindre l’Inter. Mais un an et demi après son arrivée en Italie, le Portugais n’a pas donné entièrement satisfaction et le club nerazzurro s’en débarrasse.

Le milieu offensif est officiellement prêté à West Ham jusqu’à la fin de la saison. L’Inter doit recevoir près d’un million d’euros pour ce prêt de six mois. Selon les médias italiens, une option d’achat a été incorporée au contrat.