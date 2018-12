Formé à West Ham, Joe Cole a ensuite rejoint Chelsea en 2003. Et durant sept saisons, le milieu de terrain anglais a fait le bonheur des Blues, avec 280 matches au compteur pour 40 buts et 42 passes décisives toutes compétitions confondues. Et un peu plus de huit ans après son départ, l’ancien joueur va faire son retour dans le club londonien.

Chelsea a en effet annoncé ce vendredi à travers un communiqué que Joe Cole allait intégrer la formation anglaise et notamment son académie, dès le début de l’année 2019. L’ancien joueur du LOSC va travailler dans plusieurs catégories d’âge, notamment les moins de 18 ans, tout en poursuivant ses études pour décrocher ses diplômes d’entraîneur.

We are pleased to confirm that Chelsea legend Joe Cole will return to the club in 2019 as a technical academy coach.

Welcome back, Joe ! https://t.co/dPjQchgpNl

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 28 décembre 2018