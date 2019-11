Il avait rejoint le Stade Malherbe de Caen le 2 mai 2014, au sortir de l’INF Clairefontaine, le milieu de terrain Joé Kobo, 20 ans, vient de parapher un premier contrat professionnel au LOSC ! Meilleur ami de Kylian Mbappé, originaire de Bondy comme l’attaquant du PSG, Joé Kobo nous avait révélé il y a un an, « rejouer ensemble ? Je n’y ai pas pensé. Mais jouer contre lui, j’y ai pensé. Ça me motiverait deux fois plus que si je jouais avec ».

Il pourrait avoir cette opportunité très prochainement. Et dans le Nord, il retrouvera deux de ses anciens partenaires de l’AS Bondy. « Mes années avec eux sont certainement les plus belles que j’ai pu vivre dans le football. Il n’y avait pas qu’eux, car je pourrais citer d’autres joueurs de notre génération. Mais avec eux, c’étaient de très belles années. Des années où il y avait beaucoup de victoires, où je prenais beaucoup de plaisir à jouer avec eux. Il y avait Jonathan (Ikoné) sur un côté, Kylian (Mbappé) de l’autre puis Metehan (Guclu) en pointe. Je ne vais pas vous mentir, c’était du très haut niveau, » avait-il raconté à Foot Mercato.