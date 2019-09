Formé à Arsenal, Joe Willock a eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison. Lors des trois premières rencontres de Premier League, le joueur de 20 ans a été titulaire à chaque fois. Mais avant la trêve internationale, le milieu de terrain anglais a pris place sur le banc contre Tottenham. Et après ce bon début de saison, le principal concerné a été récompensé.

Arsenal vient en effet d’annoncer que Joe Willock avait prolongé. Le natif de Londres a signé un « nouveau contrat à long terme », comme l’explique le club anglais dans son communiqué. « Joe a beaucoup progressé l’année dernière. Il est fort techniquement et a montré la confiance nécessaire pour prendre des responsabilités et jouer son jeu quelle que soit l’occasion ou l’opposition. J’ai hâte de travailler avec lui pour l’aider à se développer et exprimer tout son potentiel », a lâché Unai Emery.

We've got some good news...@JoeWillock has signed a new long-term contract ! — Arsenal (@Arsenal) September 12, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10