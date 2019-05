Everton vient de signer sa première recrue estivale de l’été. Comme nous vous l’annoncions la semaine dernière, les Toffees viennent d’officialiser la signature pour trois saisons du gardien international danois de 30 ans, Jonas Lössl.

Titulaire chez le dernier de Premier League Huddersfield, l’ancien gardien de Guingamp va devenir la doublure de Jordan Pickford. Il se trouvait en fin de contrat avec le club anglais et rejoindra Everton le 1er juillet prochain.

| @JonasLoessl will join #EFC on 1 July, signing a three-year contract until the end of June 2022 !

— Everton (@Everton) 24 mai 2019