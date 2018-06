Annoncé dans les plus grandes formations anglaises l’hiver dernier suite à un excellent début de saison, Jonny Evans (30 ans) a finalement rejoint Leicester. Le Nord-Irlandais, qui a été relégué avec sa formation de West Bromwich Albion, évoluera sous les ordres de Claude Puel.

Formé à Manchester United, le défenseur central découvre son cinquième club après le Royal Antwerp, Sunderland et WBA. Il a signé un contrat de trois ans avec les Foxes et essayera d’apporter toute son expérience.

#lcfc have agreed terms with West Bromwich Albion for the transfer of defender Jonny Evans : https://t.co/KTldVGIO1M

#WelcomeEvans pic.twitter.com/QRsnFx5Hfs

— Leicester City (@LCFC) 8 juin 2018