L’ailier espagnol ne jouera pas avec l’équipe première de Monaco cette saison. Effectivement, le joueur formé à La Masia est prêté au Cercle Bruges, partenaire du club de la Principauté, jusqu’à la fin de la saison.

Du côté du club de Jupiler League, il retrouvera notamment certains de ses coéquipiers monégasques, comme Loïc Badiashile, Julien Serrano, Giulian Biancone et Adrien Bongiovanni. Il avait d’ailleurs marqué un but face à sa nouvelle équipe lors du match de préparation entre Monégasques et Belges.

Bonne saison à @jordimboula1 qui jouera en 2019/2020 au Cercle Bruges - Il y rejoint ses coéquipiers, Biancone, L.Badiashile, Serrano et Bongiovanni.https://t.co/kEkmkq4Aew — AS Monaco (@AS_Monaco) 15 juillet 2019

