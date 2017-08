Le défenseur central d’Estudiantes Juan Foyth (19 ans) s’est engagé avec Tottenham ce mercredi après-midi jusqu’en 2022. Courtisé notamment par le Paris Saint Germain, les Spurs ont finalement raflé la mise dans ce dossier.

Le club entraîné par Mauricio Pochettino accueille ainsi sa troisième recrue estivale après Davinson Sanchez et Paulo Gazzaniga.

We are delighted to announce the signing of Juan Foyth from Estudiantes. #WelcomeFoyth pic.twitter.com/PAc2VuBkpn

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 30 août 2017