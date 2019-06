En fin de contrat cet été, Juan Mata prolonge l’aventure avec Manchester United. Arrivé dans la cité mancunienne en 2014, le milieu de terrain de 31 ans vient de parapher un tout nouveau contrat. L’Espagnol est désormais lié jusqu’en 2021 avec les Red Devils et compte également une option portant sur une année supplémentaire.

« C’est un véritable honneur pour moi de continuer à représenter ce club et ses incroyables supporters. Je suis à Manchester United depuis cinq ans et je suis fier de considérer Old Trafford comme ma maison » a confié le natif de Burgos à son site officiel.

We can confirm Juan Mata has signed a new contract with #MUFC. — Manchester United (@ManUtd) June 19, 2019

