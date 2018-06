Passé deuxième dans la hiérarchie des latéraux droits de l’Atlético derrière Šime Vrsaljko (26 ans), Juanfran (33 ans), a vécu un exercice assez compliqué avec les Matelassiers. Arrivant en fin de contrat, le natif de Crevillent a décidé de prolonger l’aventure d’une année supplémentaire - soit jusqu’en juin 2019 - avec le club madrilène. Arrivé au club en janvier 2011, il est l’un des joueurs les plus expérimentés des Colchoneros et s’est forgé un joli palmarès. Soit une Liga, une Copa del Rey, deux Europa League, une Super Coupe d’Espagne et une Super Coupe de l’UEFA.

Juanfran s’est félicité de cette prolongation : « Continuer un an dans ma maison me remplit de fierté et de bonheur. Renouveler pour une année avec l’équipe de ma vie me donne plein d’espoir. Mon engagement et la loyauté envers ce club font que mon cœur est juste rojiblanco. Je ne peux pas attendre pour commencer la prochaine année pour continuer à donner le maximum à chaque match. Forza Atleti. »