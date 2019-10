5 ans après avoir raccroché les crampons, et 7 ans après être parti du FC Séville, Julien Escudé fait son retour en Andalousie. L’ancien international français (13 sélections) intègre la direction sportive du FC Séville et officiera sous les ordres de Monchi. Il aura un rôle bien spécifique.

L’ex-défenseur central, aujourd’hui âgé de 40 ans, a pour mission de scruter les performances des joueurs prêtés par les Nervionenses. Cette saison, Séville a prêté Aleix Vidal (Alavés), Sébastien Corchia (Espanyol), Carlos Fernández (Grenade), Sergio Rico (PSG), Simon Kjaer et Guilherme Arana (Atalanta Bergame), Joris Gnagnon (Stade Rennais), Ibrahim Amadou (Norwich) et les deux joueurs partis à Leganés, Juan Soriano et Roque Mesa.