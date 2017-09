Clap de fin pour Kolo Touré. Après dix-huit saisons passées au haut niveau, dont quinze en Grande-Bretagne (Arsenal, Manchester City, Liverpool puis Celtic Glasgow), le désormais ex-défenseur central ivoirien de 36 ans a pris sa retraite.

Mais il ne quitte pas le monde du football pour autant. Kolo Touré entre désormais dans le staff technique du Celtic Glasgow, prenant le poste d’assistant technique.« C’est un nouveau chapitre dans ma carrière, un nouveau début. Je peux officiellement dire que je ne joue plus et que je me concentre sur le coaching », a lâché le frère aîné de Yaya Touré sur le site officiel du club écossais.