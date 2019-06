Exclu de l’Europa League 2019/20 par le Tribunal Arbitral du Sport, l’AC Milan a réagi sur son site officiel par le biais d’un communiqué. Les Rossoneri acceptent la sanction et souhaitent rebondir au plus vite pour retrouver les sommets.

« Le Tribunal Arbitral du Sport a prononcé une décision qui ratifie l’accord volontaire de l’AC Milan d’être exclu un an des compétitions européennes pour violation des règles de l’UEFA sur le fair-play financier concernant les périodes 2014-2017 et 2015-2018. (...) L’AC Milan confirme son implication maximale pour remettre le club où il mérite d’être, au sommet du football européen. La sanction représente une motivation pour rentrer dans les clous du FPF, consolider la compétitivité du club et le pérenniser au plus haut niveau », peut-on lire.

