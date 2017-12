L’AC Milan vient d’annoncer la prolongation de contrat du défenseur italien Davide Calabria (21 ans).

Le latéral droit formé au club est désormais lié à la formation rossonera jusqu’en juin 2022.

Marco Fassone, alla festa di Natale del Settore Giovanile annuncia : "Davide Calabria ha rinnovato fino al 2022 !"@davidecalabria2 has renewed his contract with the Club through to 30th June 2022 ❤⚫ pic.twitter.com/FjtqCp53kn

— AC Milan (@acmilan) 14 décembre 2017